Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen-Möhringen) Vorfahrt missachtet - Opel landet in Baugrube

Tuttlingen-Möhringen (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist am Montag, gegen 7.45 Uhr, bei einem Unfall auf der Bundesstraße 311 entstanden. Ein 35-jähriger Lenker eines VW Caddy fuhr von Möhringen kommend an der östlichen Einmündung "Ob der Brücke" auf die Bundesstraße 311 ein. Hierbei missachtete der Autofahrer die Vorfahrt einer 22-jährigen Opel-Fahrerin, die in Richtung Immendingen fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die junge Frau nach links aus. In der Folge kam der Opel von der Straße ab und landete in einer Baugrube im Gewerbegebiet "Gänsäcker". Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Autofahrerin wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Klinikum eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell