Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Onstmettingne) Überholer gefährdet andere Autofahrer

A.-Onstmettingen (ots)

Auf der Landstraße zwischen der Stichwirtschaft und Onstmettingen hat am Montagabend ein Skoda-Fahrer gefährlich überholt.

Eine junge Frau kam gegen 19.20 Uhr mit ihrem Opel aus Richtung des Hofguts Geifize. Am Ende der Zufahrtsstraße zum Hof bog sie auf die Landstraße in Richtung Onstmettingen ab. Bereits auf dem landwirtschaftlichen Weg war ihr ein Skoda sehr dicht aufgefahren. Nach dem Abbiegen fuhr die 18-Jährige mit erlaubter Geschwindigkeit in Richtung Onstmettingen weiter. Auf Höhe des rechts gelegenen Parkplatzes "Sprungschanze" überholte sie der Skoda-Fahrer so, dass sowohl der Gegenverkehr als auch die Opelfahrerin stark abbremsen mussten, um einen Unfall zu vermeiden. Die junge Frau erstattete Anzeige.

Das Polizeirevier Albstadt ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung. Es werden Zeugen gesucht und um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07432 955 0 gebeten.

