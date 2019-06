Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N.) Autokratzer beschädigt Porsche

Horb a.N. (ots)

In Nordstetten hat sich ein Autokratzer am vergangenen Samstag einen Porsche ausgesucht. Zwischen 20 Uhr und Mitternacht beschädigte er den PKW im Geisäckerweg an der Motorhaube und am Kofferraum. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu nimmt das Polizeirevier Horb unter der Rufnummer 07451 96 0 entgegen.

