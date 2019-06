Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Loßburg) Ford überholt Linksabbieger

Loßburg (ots)

Auf der B294 zwischen Alpirsbach und Loßburg hat am Montagmorgen ein Ford Fiesta einen links abbiegenden Seat Ibiza überholt. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Seatfahrer leicht.

Gegen 5.45 Uhr bog ein Seat Ibiza beim Schwenkenhof auf die Bundesstraße ab und fuhr in Richtung Loßburg weiter. Nach einer kurzen Fahrtstrecke wollte der 26-jährige Seatfahrer die B294 nach links wieder verlassen. Als der junge Mann abbog, wurde er von einem Ford Fiesta überholt, obwohl die Mittelleitlinie in diesem Bereich durchgezogen ist. Die beiden Personenkraftwagen stießen zusammen. Der Ford drehte sich danach um die eigene Achse. Der Seat kam nach links von der Fahrbahn ab. Er blieb zirka 40 Meter entfernt in einer Wiese stehen. Bei dem Unfall verletzte sich der Seatfahrer leicht. Er kam zur Beobachtung ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 16.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst musste gerufen werden.

