Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhringen/A81) Falschfahrer wendete auf der Autobahn

Vöhringen/A81 (ots)

Der 70-Jährige, der am gestrigen Montag auf der Autobahn bei Sulz in die falsche Richtung gefahren ist, hat zuvor gewendet.

Gegen 11.50 Uhr fuhr der Mann mit seinem weißen Skoda Fabia an der Anschlussstelle Sulz auf die Autobahn in Richtung Stuttgart. Wegen verschiedener Baustellen, unter anderem auch der dauerhaften Sperrung im Bereich der Anschlussstelle Empfingen, war der 70-Jährige irritiert und verlor die Orientierung. Deswegen wendete er und fuhr entgegen der Fahrtrichtung auf der Überholspur in Richtung Sulz zurück. Die Polizei geht davon aus, dass eine große Anzahl von Verkehrsteilnehmern auf der A81 gefährdet wurde. Ein Betroffener hinderte den Falschfahrer an der Weiterfahrt, indem er den Skoda mit seinem Fahrzeug bis zum Eintreffen der Polizei blockierte. Die Beamten sorgten dann für eine gefahrlose Fahrt des PKWs zum nächsten Parkplatz.

Die Verkehrspolizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung. Verkehrsteilnehmer, die von dem Falschfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, mit den Ermittlern Kontakt aufzunehmen (Telefon 0741 34879 0).

