Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch-Gruol) Versuchter Wohnungseinbruch

Haigerloch-Gruol (ots)

Am Sonntag, gegen 2 Uhr, haben unbekannte Täter versucht in ein Wohnhaus in der Magnolienstraße einzudringen. Die Täter hebelten mehrfach ohne Erfolg an der Haustüre. Der Hauseigentümer stellte am Sonntagmorgen die Einbruchsspuren fest. Hinweise nimmt der Polizeiposten Haigerloch (Tel.: 07474 950080) entgegen.

