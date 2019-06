Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Salmendingen) Mountainbiker stürzt

Salmendingen (ots)

Auf dem Schottweg beim Sportgelände Monk ist am Sonntagmittag ein Radfahrer gestürzt.

Der 57-Jährige fuhr um die Mittagszeit mit seinem Moutainbike einen Schotterweg beim Sportgelände Monk entlang. In einer Kurve kam er ins Schleudern und stürzte zu Boden. Der Radfahrer verletzte sich leicht. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. An seinem Mountainbike entstand Sachschaden in Höhe von zirka 100 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell