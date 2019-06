Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N./A81) Aquaplaning: BMW zu schnell - 20.000 Euro Schaden

Horb a.N./A81 (ots)

Am späten Samstagnachmittag ist ein BMW-Fahrer auf der Autobahn zwischen Horb und Empfingen bei Aquaplaning nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Der 48-Jährige fuhr gegen 17.25 Uhr auf der Autobahn in Richtung Singen. Zwischen den Anschlussstellen Horb und Empfingen verlor er auf der regennassen Fahrbahn infolge zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen BMW. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der angrenzenden Böschung blieb der BMW stehen. Der 48-Jährige konnte unverletzt aussteigen. An seinem BMW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro. Der demolierte PKW wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell