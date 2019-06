Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Aldingen) Vorfahrt missachtet: Vier Personen verletzt - 35.000 Euro Schaden

Aldingen (ots)

Am Freitagabend hat ein Autofahrer an der Kreuzung "Ebenland" mit der Rubäckerstraße die Vorfahrt missachtet. Folge waren vier Verletzte und hoher Sachschaden.

Der 39-Jährige fuhr gegen 18 Uhr mit seinem Opel durch die Straße Ebenland. An der Kreuzung mit der Rubäckerstraße nahm er einem in Richtung Aixheim fahrenden Ford Transit die Vorfahrt. Es kam zu einer heftigen Kollision, bei der alle vier Insassen der beiden Fahrzeuge verletzt wurden. Nach dem Zusammenstoß landeten die PKW in einem angrenzenden Garten und blieben dort im Gestrüpp stehen. Eine 51-jährige Frau, die im Kleinbus saß, verletzte sich schwer. Drei der Verletzten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 35.000 Euro. Ein Abschleppdienst war im Einsatz.

