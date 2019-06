Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Einbruch ins Vereinsheim der Kleingärtner

Freudenstadt (ots)

Am Freitag oder Samstag haben unbekannte Täter in der Kleingartenanlage Bärenwiese in das dortige Vereinsheim eingebrochen.

Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf. Sie stiegen durch das geöffnete Fenster ins Vereinsheim. Dort fanden die Eindringlinge eine Handkasse, aus der sie das Bargeld entnahmen. Die Gauner drangen auch noch in eine Gartenlaube ein und besorgten sich dort ein paar Flaschen Bier. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 130 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536 0 entgegen.

