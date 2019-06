Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) 46-Jähriger wird in der Hechinger Innenstadt verprügel

Hechingen (ots)

Ein 46-jähriger Mann ist in der Samstagnacht vor einer Gaststätte in der Hechinger Innenstadt verprügelt worden.

Zunächst geriet der alkoholisierte 46-Jährige mit seinem Widersacher in einer Gaststätte in verbalen Streit, der sich ins Freie verlagerte. Zeugen beobachteten, wie der zunächst unbekannte Angreifer seinen 46-jährigen Gegner mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Nachdem das Opfer zu Boden ging, trat ihn der Schläger mit den Füßen. Der 46-Jährige war deswegen kurzzeitig besinnungslos. Als der Täter bemerkte, dass die Polizei gerufen wird, machte er sich aus dem Staub. Im Zuge der ersten Ermittlungen rückte ein 47-jähriger Mann in den Fokus der Polizei. Gegen ihn wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

