Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Seewald) Einbrecher stehlen in Besenfelder Wohnhaus

Seewald (ots)

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht zum Samstag in Besenfeld in ein Wohnhaus eingebrochen.

Zwischen 22 Uhr und 2 Uhr hebelten die Gauner ein Fenster des Gebäudes in der Freudenstädter Straße, nahe der Einmündung "Am Stüberg", auf. Durch das offene Fenster stiegen sie ins Haus. Die Eindringlinge durchwühlten Kinderzimmer, den begehbaren Kleiderschrank und das Büro. Die Tür zum Büro mussten sie zuvor aufhebeln. Dort fanden sie Uhren, Schmuck und Bargeld. Sie packten ihre Beute allem Anschein nach in eine Bettdecke aus dem Kinderzimmer und verschwanden danach in der Dunkelheit.

Die Hausbesitzer erstatteten Anzeige beim Polizeirevier Freudenstadt. Die Ermittler suchen nach Zeugen und bitten um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07441 536 0.

Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

