Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Einbrecher wollen in den Netto Markt

VS-Villingen (ots)

In der Nacht zum Samstag haben unbekannte Täter versucht, in den Netto-Markt in der Wöschhalde einzubrechen.

Gegen 1.45 Uhr schlugen die Täter mit unbekanntem Werkzeug gegen eine Scheibe des Marktes in der Oderstraße. Die Alarmanlage löste aus und schlug die Gauner in die Flucht. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

Das Polizeirevier Villingen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 07721 601 0.

