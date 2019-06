Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Versuchter Einbruch in Tankstelle

VS-Villingen (ots)

In der Nacht zum Freitag haben unbekannte Täter versucht, in eine Tankstelle im Villinger Stadtteil Haslach einzubrechen. Mit einer Mülltonne versuchten die Einbrecher, die Scheibe der Eingangstüre des Tankstellengebäudes in der Breslauer Straße zu zertrümmern. Es gelang den Tätern nicht, die Scheibe ganz einzuschlagen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen unter der Rufnummer 07721 601 0 entgegen.

