Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) Einbruch in Bauwagen Bildechingen

Horb am Neckar (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag, zwischen 15 Uhr und 18 Uhr, gewaltsam in den Bildechinger Bauwagen eingedrungen. Sie hebelten mit einer Eisenstange die Bauwagentür auf. Danach verwüsteten sie den gesamten Innenraum. Gestohlen wurde zwar nichts, es entstand aber Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro. Die Täter kamen, allem Anschein nach, aus Richtung Sportplatz.

Das Polizeirevier Horb ermittelt in der Sache und sucht Zeugen, die gebeten werden, unter der Rufnummer 07451 96 0, Kontakt aufzunehmen.

