POL-TUT: (Pfalzgrafenweiler) Alkoholisierter Rollerfahrer stürzt bei Ausweichmanöver

In der Freitagnacht ist auf der Kreisstraße zwischen Kälberbronn und der Waldsägmühle ein alkoholisierter Rollerfahrer einem entgegenkommenden Auto ausgewichen und dabei von der Fahrbahn abgekommen.

Der 23-Jährige fuhr gegen 23.30 Uhr in Richtung Waldsägmühle. Im Verlauf einer Linkskurve kam ihm ein Cabriolet auf seiner Seite entgegen. Der Rollerfahrer wich nach links aus, um nicht mit dem PKW zusammenzustoßen. Bei seinem Ausweichmanöver kam er von der Fahrbahn ab und stürzte im angrenzenden Straßengraben. Dabei verletzte er sich schwer. Ein Rettungsteam brachte ihn ins Krankenhaus. Nach dem Sturz hielt der Fahrer des entgegenkommenden Autos an. Als ein weiterer Autofahrer dazu kam, gab er Gas und fuhr weg. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Rollerfahrer getrunken hatte. Beim Alkoholtest pustete der junge Mann 1,2 Promille ins Röhrchen. Er hatte keinen Führerschein. Ausserdem war sein Roller nicht versichert. Wegen eines Umbaus an dem Zweirad stellten die Unfallermittler den Roller sicher.

