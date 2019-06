Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen/A81)Mercedes gerät ins Schleudern - Fahrer alkoholisiert

Deißlingen/A81 (ots)

Kurz nach der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen ist am Donnerstagabend ein Mercedes ins Schleudern geraten. Endstation waren die Leitplanken.

Der Mercedes fuhr gegen 20 Uhr an der Anschlussstelle auf die Autobahn in Richtung Stuttgart. Kurz nach dem Beschleunigungsstreifen geriet der 58-jährige Fahrer mit seinem PKW ins Schleudern. Zuvor musste er wegen vorausfahrender Fahrzeuge bremsen. Der PKW prallte gegen die Leitplanke. Zwischen Standstreifen und rechter Spur blieb er am Ende stehen. Der Fahrer verletzte sich leicht. Ein Rettungsteam brachte ihn ins Krankenhaus. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit. Deswegen wurde er abgeschleppt. Die Unfallermittler stellten fest, dass der 58-Jährige getrunken hatte. Konsequenz war ein Alkoholtest, der mit einem Ergebnis von fast zwei Promille endete. Zudem stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher schon länger keinen Führerschein mehr hat. Er wird sich nun wegen seiner Verkehrsdelikte verantworten müssen.

