Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Einbruch in Imbiss

Tuttlingen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in einen Imbiss in der Bahnhofstraße eingedrungen und haben Geld gestohlen.

Zwischen 22.30 Uhr und 10 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und stiegen in das zum Imbiss gehörende Büro ein. Sie suchten danach in allen Räumlichkeiten nach Beute. Aus zwei Kassen im Thekenbereich entwendeten die Täter das Wechselgeld. Danach verließen sie den Tatort im Tuttlinger Zentrum wieder. An dem aufgehebelten Fenster entstand Sachschaden, dessen Höhe noch nicht bekannt ist.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell