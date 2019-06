Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornstetten) Gegenverkehr übersehen - drei Verletzte

Dornstetten (ots)

Drei Verletzte und rund 6.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstag, gegen 14.40 Uhr, auf der Landesstraße 404. Eine 64-jährige Lenkerin eines Mini war von Dornstetten in Richtung Pfalzgrafenweiler unterwegs. Auf Höhe von Hallwangen wollte die Frau nach links auf die Kreisstraße 4775 abbiegen. Hierbei übersah die Autofahrerin einen entgegenkommenden 47-jährigen Motorradfahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer und die Autofahrerin sowie die Beifahrerin im Mini wurden bei der Kollision leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

