Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Epfendorf) Mercedes landet im Straßengraben - Unfallverursacher flüchtet

Epfendorf (ots)

Ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer musste am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, einem entgegenkommenden Pkw ausweichen und landete im Straßengraben. Der Senior war von Epfendorf in Richtung Talhausen unterwegs. Am Ortsausgang kam dem Mercedes-Fahrer ein grauer Pkw entgegen, dessen Fahrer zu weit links fuhr. Um einen Unfall zu vermeiden, lenkte der 78-Jährige seinen Wagen nach rechts in das Bankett und rutschte in der Folge die Böschung hinunter. Ohne sich um den Schaden von rund 100 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf (Tel.: 07423 8101-0) entgegen.

