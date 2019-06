Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen-Engstlatt) Einbruch in Pflegedienst

Balingen-Engstlatt (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 6.45 Uhr, in das Bürogebäude eines Pflegedienstes in der Schweizer Straße eingedrungen. Die Einbrecher stemmten ein Fenster auf und stiegen in die Büroräume ein. Die Eindringlinge hebelten mit massiver Gewalt einen Möbeltresor auf und erbeuteten rund 150 Euro Bargeld. Hinweise nimmt das Polizeirevier Balingen (Tel.: 07433 264-0) entgegen.

