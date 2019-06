Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen) BMW zu schnell - Totalschaden

Deißlingen (ots)

Auf der B27, kurz nach der Autobahnabfahrt, ist am frühen Dienstagabend ein BMW von der Fahrbahn abgekommen.

Gegen 17.20 Uhr fuhr ein 29-jähriger Mann in seinem BMW auf der B27 in Richtung Villingen-Schwenningen. Kurz nach der Autobahnabfahrt kam er im Starkregen auf der nassen Fahrbahn wegen zu hohem Tempo ins Schleudern. Er driftete nach rechts von der Fahrbahn und fuhr in die Leitplanken. Bei der Kollision verletzte sich der 29-Jährige leicht. An dem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sechs Leitplankenelemente wurden stark beschädigt. Die Feuerwehr Deißlingen war mit drei Fahrzeugen und 19 Kräften im Unterstützungseinsatz.

