Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Immendingen-Hattingen, K 5944) Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Immendingen-Hattingen, K 5944 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen, kurz nach 06 Uhr, beim Hattinger Bahnhof auf der Kreisstraße 5944 ereignet hat, ist ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Ein Mercedes-Fahrer wollte - vom Hattinger Bahnhof kommend - auf die von Möhringen in Richtung Hattingen verlaufende K 5944 einbiegen. Hierbei übersah der Mann einen 24-jährigen Motorradfahrer, der mit einer Honda von Möhringen in Richtung Hattingen unterwegs war. Bei einem folgenden Zusammenprall der Fahrzeuge wurde der Biker über die Motorhaube des einbiegenden Autos abgeworfen und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den Biker. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand durch den Unfall Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

