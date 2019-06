Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schiltach) Unfall unter Drogeneinfluss: 30-Jähriger kollidiert mit dem Gegenverkehr

Schiltach (ots)

Am Mittwochabend ist ein 30-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße zwischen Schenkenzell und Schiltach auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit einem VW Touareg zusammengestoßen.

Gegen 18.50 Uhr fuhr der 30-Jährige mit seinem VW Golf auf den B294 von Schenkenzell in Richtung Schiltach. In einer lang gezogenen, scharfen Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn. Dabei streifte er einen entgegenkommenden VW Touareg. Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigte der Golffahrer nicht zu übersehende Anzeichen für Drogenkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest bestätigte die Feststellungen. Deswegen musste der Unfallverusacher mit auf das Polizeirevier, wo ihm ein Arzt Blut abnahm. Seinen Führerschein ist er jetzt los. An den beiden Volkswagen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 5000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit, weshalb ein Abschleppdienst gerufen wurde.

