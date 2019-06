Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dunningen) Gefährliches Überholen - Sachschaden bei Ausweichmanöver (Zeugensuche)

Dunningen (ots)

Auf der Landstraße zwischen Dunningen und Seedorf hat ein trotz Gegenverkehr überholender Dacia Dokker den Fahrer eines Audi A6 zum Ausweichen gezwungen. Dabei ist der Audi beschädigt worden.

Gegen 18.45 Uhr fuhr ein 49jähriger Mann mit seinem Audi auf der L422 von Seedorf in Richtung Dunningen. Etwa 500 Meter vor der Dunninger Tankstelle überholte ein Dacia Dokker hintereinander zwei Fahrzeuge, obwohl ihm der Audi entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 49-Jährige eine Vollbremsung einleiten und nach rechts ausweichen. Dabei berührte er mit seinem rechten Außenspiegel einen Leitpfosten. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 700 Euro. Der Dacia Dokker fuhr in Richtung Seedorf weiter. Eine Zeugin verfolgte den Wagen bis nach Seedorf und hielt für eine Anzeige notwendige Daten fest.

Das Polizeirevier Schramberg ermittelt wegen Unfallflucht. Es werden weitere Zeugen gesucht, die den gefährlichen Überholvorgang gesehen haben und sachdienliche Angaben machen können (Telefon 07422 2701 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell