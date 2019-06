Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Tödlicher Verkehrsunfall bei Dunningen - Ergänzungsmeldung

Rottweil (ots)

Wie bereits berichtet sind am Mittwochnachmittag auf der B462 zwischen Rottweil und Dunningen bei einem schweren Verkehrsunfall zwei Motorradfahrer tödlich verunglückt und mehrere Personen verletzt worden.

Warum der Unfallverursacher, ein 28-jähriger Autofahrer, mit seinem Ford nach links kam und dort einen entgegenkommenden VW Golf streifte, ist weiterhin unklar. Die Folgen dieser Kollision waren für die zwei dem VW Golf nachfolgenden Motorradfahrer fürchterlich. Ein Motorrad wurde von dem Ford weggedrückt und schleuderte danach entlang der Fahrbahn. Das andere Motorrad schleuderte rückwärts gegen einen in Richtung Rottweil fahrenden VW Passat. Für die 63 (nicht 58) und 64 Jahre alten Biker kam jede Rettung zu spät. Sie verstarben noch an der Unfallstelle. Entgegen der Erstmeldung wurden fünf Personen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach neuester Schätzung liegt der Sachschaden bei zirka 58.000 Euro. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07467 9451256

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell