Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Zwei Motorradfahrer sterben bei Verkehrsunfall auf der B 462 (Erstmeldung)

Rottweil (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 462 zwischen Rottweil-Hochwald und Dunningen sind am Mittwochnachmittag zwei Motorradfahrer getötet und insgesamt acht Menschen leicht verletzt worden.

Ein 28-jähriger Pkw-Lenker befuhr gegen 15.40 Uhr die B 462 von Rottweil in Richtung Schramberg. Kurz nach Rottweil-Hochwald kam er aus bislang noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur und streifte dort zunächst einen entgegenkommenden Pkw hinten links. In der Folge prallte der Unfallverursacher auf zwei hinter diesem Pkw ordnungsgemäß fahrende Motorräder. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde ein Motorrad durch die Luft katapultiert und landete auf einem hinter dem Unfallverursacher nachfolgenden Pkw. Zudem wurde ein sechstes Fahrzeug bei einem leichten Auffahrunfall beschädigt. Bei dem Unfall wurden die beiden aus einem anderen Bundesland stammenden Motorradfahrer im Alter von 64 und 58 Jahren sofort getötet. Die insgesamt acht Leichtverletzten kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Kliniken. Der entstandene Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt nach einer ersten Schätzung ca. 80.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde ein Unfallsachverständiger zur Klärung der genauen Umstände hinzugezogen. Die Bundesstraße ist wegen der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge in diesem Bereich aktuell noch gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Tuttlingen

Polizeiführer vom Dienst

E-Mail: tuttlingen.pp.fest.flz.pvd@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell