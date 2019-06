Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Unfallflucht auf dem Parkplatz des Schwarzwald-Baar-Centers

VS-Villingen (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein unbekannter Autofahrer am Montagabend, in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr, gegen einen geparkten VW Passat gefahren, der auf dem Parkplatz des Schwarzwald-Baar-Centers abgestellt war. Ohne sich weiter um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro an der hinteren, linken Fahrzeugecke des weißen Passats zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Der Passatbesitzer entdeckte den Schaden an seinem Wagen erst am Folgetag und meldete dies der Polizei. Hinweise zum Verursacher des Unfalls werden an das Polizeirevier Villingen (07721 601-0) erbeten.

