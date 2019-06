Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Vorfahrtsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen fordert 15.000 Euro Schaden

VS-Villingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos und einem entstandenen Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist es am Dienstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, auf der Kreuzung der Kirnacher Straße mit der Dattenbergstraße und der Richthofenstraße gekommen. Ein 32-jähriger Fahrer eines Audis war auf der Kirnacher Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der an der Kreuzung mit der Dattenbergstraße - an dieser war die Lichtzeichenanlage außer Betrieb - missachtete der Mann die Vorfahrt eines Opel-Fahrers, der von der Dattenbergstraße her auf die Kreuzung fuhr. Bei einem folgenden Zusammenprall der beiden Autos wurde der Opel gedreht und prallte mit dem Heck gegen die Fahrzeugfront eines Renault Twingos, dessen Fahrerin auf der Richtung Unterkirnach führenden Fahrspur der Kirnacher Straße vor der Kreuzung wartete. Bei dem Unfall wurden nach ersten Erkenntnissen keine Personen verletzt. Der Fahrer des Audis und dessen Beifahrerin wurden von den eintreffenden Rettungskräften vorsorglich zur Untersuchung in umliegende Kliniken gebracht. Die drei nach dem Unfall nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.

