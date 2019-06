Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Vorfahrt nicht beachtet

Baiersbronn (ots)

An der Einmündung des Uferweges in die Freudenstädter Straße hat es am Mittwochmorgen heftig gekracht. Nach einer Vorfahrtsverletzung sind zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen.

Gegen 9.50 Uhr bog ein Autofahrer mit seinem Toyota vom Uferweg nach links in die Freudenstädter Straße ein. Dabei übersah er einen auf der Freudenstädter Straße fahrenden Skoda und stieß mit ihm zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro. Ein Abschleppdienst musste verständigt werden. Verletzt wurde niemand.

