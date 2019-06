Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern unter der Burg) Gegenverkehr auf der falschen Spur - 8000 Euro Schaden bei Ausweichmanöver

Zimmern unter der Burg (ots)

Weil der Gegenverkehr auf dem falschen Fahrstreifen daher kam, sind am Dienstagmittag auf der Kreisstraße zwischen Schömberg und Zimmern zwei Autos aufeinander gefahren.

Gegen 12.45 Uhr fuhren ein Fiat Panda und ein Audi hinter einander auf der Kreisstraße in Richtung Zimmern. Im Bereich einer Kurve kam ihnen ein Auto entgegen, das zu weit links fuhr. Deswegen mussten die Fahrerinnen der beiden PKW abbremsen. Die Audifahrerin bemerkte, dass es trotz dem Bremsen knapp wird und versuchte deswegen auszuweichen. Es gelang ihr jedoch nicht mehr, einen Auffahrunfall zu verhindern. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Das den Unfall verursachende Auto fuhr in Richtung Schömberg weiter. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Balingen ermittelt jetzt wegen Unfallflucht.

