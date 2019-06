Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Spielcasino überfallen - Polizei sucht dringend nach Zeugen

Tuttlingen (ots)

Am späten Dienstagabend hat ein Mann ein Spielcasino in der Honbergstraße überfallen. Der Täter betrat gegen 22.50 Uhr das Casino. Er forderte die Angestellte an der Kasse unter Vorhalt einer Schusswaffe auf ihr Geld zu geben. Der mit Sturmmaske bekleidete Mann erbeutete einen höheren dreistelligen Betrag. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß in Richtung Königstraße.

Der Räuber wird als männlich und etwa 170 cm groß beschrieben. Er trug Sportschuhe, eine dunkle Jogginghose sowie einen Kapuzenpullover und eine Sturmmaske.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter hat bislang nicht zu seiner Ergreifung geführt. Das Kriminalkommissariat Tuttlingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend nach Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können. Diese werden gebeten sich unter Tel. 07461 9410 zu melden.

