Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dietingen) Baucontainer aufgebrochen

Dietingen (ots)

In der Zeit von Sonntagmittag bis Dienstagabend sind im Bereich des neuen Gewerbegebietes zwei Baucontainer aufgebrochen worden. Die Diebe hebelten die Türen auf und gelangten in die Räume. Augenscheinlich nahmen sie aber nichts mit. An den Containern entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Rottweil ermittelt nun wegen der Einbrüche. Hinweise werden unter Tel. 0741 4770 erbeten.

