POL-TUT: (Freudenstadt) Versuchter Wohnungseinbruch in Wittlensweiler: Hausbesitzer stört Einbrecher

Zwei unbekannte Männer haben am Dienstagmorgen in Wittlensweiler versucht, in ein Haus einzubrechen.

Gegen 11.15 Uhr stieß der Hausbesitzer in der Straße Sonnenhang auf zwei Männer, die gerade dabei waren, das gekippte Fenster einer Wohnung mit einer Schlinge zu öffnen. Die Gauner tischten ihrem "Entdecker" zum Grund ihrer Anwesenheit eine frei erfundere Story auf und verschwanden danach schnellstens. Der Hausbesitzer verständigte die Polizei. Wie festgestellt wurde, hatten die Täter zuvor an dem Fenster gehebelt. Eine Nebentür war ebenfalls beschädigt.

Die zwei Einbrecher dürften um die 25 Jahre alt sein. Beide waren schlank, hatten kurzes, helles Haar und trugen Arbeitsbekleidung (Latzhosen). Ein Täter war Brillenträger.

Das Polizeirevier Freudenstadt hat erste Ermittlungen eingeleitet. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben können (Telefon 07441 536 0).

