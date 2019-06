Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Hydrauliköl sickert in den Forbach

Baiersbronn (ots)

Am Montag war die Feuerwehr wegen eines Ölfilms auf dem Forbach im Einsatz.

Im Friedrichstal hatte man am Nachmittag einen Ölfilm auf dem Forbach festgestellt. Die Feuerwehr errichtete sofort eine Ölsperre. Anwohner hatten den Ölfilm auch schon auf der Murg entdeckt.

Nach Überprüfung der Seitenkanäle stellten Feuerwehr und Polizei fest, dass bei einer Firma im Friedrichstal bereits am Sonntag nach einem technischen Defekt zirka 30 Liter Hydrauliköl in eine Grube geflossen waren. Dort hatte man bereits versucht, das Öl zu binden. Ein Teil des Hydrauliköls sickerte trotzdem durch die Bodenplatte der Grube und landete in einem unterirdischen Seitenkanal des Forbachs.

Die Polizei, Fachbereich Gewerbe und Umwelt, hat Ermittlungen wegen der Gewässerverunreinigung aufgenommen.

