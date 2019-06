Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Burladingen) Audi gerät auf die Gegenspur: 58-Jähriger schwer verletzt

Burladingen (ots)

Bei einem Zusammenstoß von zwei Personenkraftwagen auf der B 32 kurz vor Burladingen ist ein VW-Fahrer am Dienstag schwer verletzt worden.

Gegen 14.15 Uhr fuhr ein größerer Audi auf der B32 von Gauselfingen in Richtung Burladingen. Kurz vor Burladingen geriet der 63-jährige Fahrer auf den linken Fahrstreifen, wo im selben Moment ein VW Passat entgegenkam. Die beiden PKW stießen heftig zusammen. Der 58 Jahre alte VW-Fahrer verletzte sich bei der Kollision schwer. Er wurde nach der notärztlichen Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen ins Zollernalbklinikum nach Balingen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 40.000 Euro. Die Autos wurden abgeschleppt.

