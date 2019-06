Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb, Bildechingen) Golf-Fahrerin prallt gegen Lkw - nur leicht verletzt

Horb (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16.10 Uhr, geriet die 43-jährige Fahrerin eines VW Golfs auf der Eutinger Straße, im Bereich einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw, dessen 51-jähriger Fahrer nach derzeitigem Ermittlungsstand ordnungsgemäß unterwegs war. Bei dem Unfall erlitt die Frau leichte Verletzungen. An ihrem älteren Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Am Lkw entstand erheblicher Sachschaden, der jeodch nicht genau beziffert werden kann. Warum die 43-Jährige nach links kam, ist bislang nicht geklärt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Horb dauern an.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell