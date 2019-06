Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Meßstetten) Einbrecher in der Marienstraße am Werk

Meßstetten (ots)

Am frühen Sonntagmorgen versuchten Einbrecher in ein Wohnhaus in der Marienstraße zu gelangen. Die Einbrecher versuchten offenbar das Schloss der Haustüre zu knacken. Dies misslang ihnen. Den versuchten Einbruch bemerkte der Hausbewohner am nächsten Morgen.

