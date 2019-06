Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen, Dürbheim, Aldingen) Falsche Polizeibeamte am Werk - Warnhinweis

Spaichingen (ots)

Innerhalb der letzten Tage kam es in Spaichingen sowie angrenzenden Ortschaften wiederholt zu Anrufe von so genannten "falschen Polizeibeamten". Die bislang unbekannten Täter meldeten sich bei lebensälteren Personen und gaben sich unter einem Vorwand als Polizeibeamte aus. Da alle Betroffenen richtig reagierten und die Telefonate schnell beendeten, kam es zu keinen Forderungen seitens der Anrufer. Lediglich in einem Fall wurde nach Wertgegenständen gefragt. Die Polizei weist daraufhin, dass sie die betroffenen Personen absolut richtig verhalten haben. Richtige Polizeibeamte werden beispielsweise niemals per Telefon nach Wertsachen fragen. Betroffene, die ähnliche Anrufe erhielten und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten dies bei ihrem für sie zuständigen Polizeirevier anzuzeigen.

