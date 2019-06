Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rosenfeld) Motorradfahrer und Sozia nach Unfall schwer verletzt

Rosenfeld (ots)

An der Einmündung der Kreisstraßen von Leidringen nach Erzingen und Täbingen nach Erzingen hat am Montagabend eine Autofahrerin einem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Durch den folgenden Zusammenprall verletzten sich der 16-jährige Leichtkraftfahrer und seine gleichaltrige Sozia schwer. Die Autofahrerin wollte an der Einmündung von Leidringen her kommenden nach Erzingen abbiegen. Der Motorradfahrer kam aus Richtung Erzingen und war nach Täbingen unterwegs. Durch die Kollision wurden beide Personen auf dem Leichtkraftrad von der Maschine geschleudert. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen war für den Transport des Motorradfahrers ein Rettungshubschrauber am Unfallort. Am Zweirad und dem Skoda der 61-jährigen Autofahrerin entstand ein Schaden von insgesamt 17.500 Euro. Die Kreisstraße war wegen der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt.

