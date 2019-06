Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Unfallflüchtiger dank aufmerksamer Zeugin ermittelt

Tuttlingen (ots)

In der Mohlstraße streifte am Montagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, ein 38-jähriger Mazda-Fahrer einen geparkten Opel Astra. Der Unfallverursacher hielt nach Angaben einer Zeugin an, stieg aus, betrachtete den Schaden und setzte anschließend seine Fahrt fort. Die aufmerksame Zeugin notierte sich daraufhin das Kennzeichen des davonfahrenden Pkws. Auf diese Weise konnte der verantwortliche Fahrer des Mazdas von der Polizei schnell ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht. Der Schaden am gerammten Opel beläuft sich auf circa 3000 Euro.

