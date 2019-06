Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schömberg) Unfall fordert zwei Verletzte

Schömberg (ots)

Am Montagmittag sind auf der Landstraße zwischen Dautmergen und Schömberg zwei Autos zusammengestoßen. Die beiden Fahrer haben sich dabei schwer verletzt. Ein 27 Jahre alter Autofahrer fuhr aus einem Feldweg heraus in Richtung Schömberg. Von hinten nahte ein Volvo, der nicht mehr rechtzeitig für den auf die Straße einbiegenden Opel bremsen konnte. Der 52-jährige Volvofahrer und der 22 Jahre alte Fahrer des Opels verletzten sich bei dem Unfall schwer. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 17.500 Euro. Beide Autos mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

