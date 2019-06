Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf) Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Oberndorf (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte Täter an der Baustelle der Kreisstraße 5502, bei Bochingen einen Baucontainer auf und entwendeten Werkzeug in Höhe von mehreren hundert Euro. Darüber hinaus beschädigten die Täter weitere Container und rissen insgesamt drei Überwachungskameras von den Baucontainern. Der Sachschaden ist beträchtlich. Hinweise bitte an die Polizei Oberndorf, Tel. 07423/8101-0.

