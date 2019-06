Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Dreiste Betrüger - 18-Jähriger um 140 Euro betrogen

Rottweil (ots)

Ein 18-jähriger Autofahrer musste am Montagabend, gegen 20.00 Uhr, eindrücklich Lehrgeld für seine große Hilfsbereitschaft zahlen. Der junge Mann war mit seinem Pkw auf der Kreisstraße 5562, von Irslingen in Fahrtrichtung Rottweil unterwegs, als er auf Höhe des "Irslinger Kreuzes" von vier Insassen eines schwarzen Siebener-BMWs angehalten wurde. Diese erklärten dem 18-Jährigen, dass sie auf dem Weg nach Frankreich seien, keinen Sprit mehr hätten und ihre Bankkarte zerbrochen sei. Der hilfsbereite junge Mann fuhr mit einem der Männer zu einer Sparkassenfiliale, hob von seinem Konto 140 Euro ab und gab den Männern das Geld. Im Gegenzug erhielt er Bargeld in bulgarischer Währung. Die Männer versicherten, dass der Betrag mindestens dem Wert von 140 Euro entsprechen würde. Im Nachhinein musste der Geschädigte jedoch feststellen, dass das übergebene bulgarische Bargeld lediglich 1,55 Euro entsprach. Einer der Männer wird als circa 1,80 Meter groß, circa 20 bis 30 Jahre alt, dunklem Teint, schwarze Haare beschrieben. Hinweise werden an die Polizei Rottweil, Tel. 0741/477-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell