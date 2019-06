Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Rottweil (ots)

In der Tuttlinger Straße wurde am Sonntag im Zeitraum zwischen 00.30 Uhr und 12.00 Uhr eine geparkter VW Golf auf der Fahrerseite beschädigt. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug dürfte den Schaden in Höhe von circa 1500 Euro verursacht haben. Dessen Fahrer beging Unfallflucht. Hinweise bitte an die Polizei Rottweil, Tel. 0741/477-0.

