Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Einbruch in Schule - Sachschaden angerichtet

Schramberg (ots)

Über das vergangene Wochenende drangen bislang unbekannte Täter in die Berufsschule im Wittumweg ein. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft jedoch nur ins Untergeschoss. Es gelang ihr nicht die massive Kellertüre aus Stahl zu öffnen. Auch eine weitere Tür zum Archiv konnte von den Tätern nicht überwunden werden. Da sie jedoch mit brachialer Gewalt agierten, entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Entwendet wurde offenbar nichts. Hinweise bitte an die Polizei Schramberg, Tel. 07422/2701-0.

