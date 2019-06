Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Arbeitsunfall - 57-Jähriger schwer verletzt

Schramberg (ots)

Ein 57-jähriger stürzte bei Bauarbeiten in seiner eigenen Garage am Montagnachmittag von einer Bockleiter und erlitt bei dem Sturz aus circa 1,6 Meter erhebliche Verletzungen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Arbeitsunfall dauern noch an.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell