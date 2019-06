Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schönwald) Schüssel auf Herd löst Brandalarm aus

Schönwald (ots)

Eine auf der Herdplatte abgestellte Plastikschüssel hat am Montagabend zu einem Einsatz der Feuerwehr in der Schwarzwaldstraße geführt. Ein Bewohner übersah beim Abstellen der Schüssel, dass die Herdplatte in Betrieb war. Durch die schmelzende Schüssel entstand so starker Rauch, dass der Rauchmelder auslöste. Ein Nachbar bemerkte den Alarm und verständigte den Bewohner. Beide Männer wurden durch den hinzugerufenen Rettungsdienst aufgrund des eingeatmeten Rauches vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht.

