Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bräunlingen) Radfahrer gestürzt

Bräunlingen (ots)

Ein 76 Jahre alter Radfahrer ist am Montagmittag gegen 13.00 Uhr auf der Strecke vom Kirnbergsee nach Bräunlingen- Waldhausen mit seinem Pedelec gestürzt. Der Mann bremste während der Fahrt abrupt und kam dadurch zu Fall. Er verletzte sich dabei am Kopf und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell