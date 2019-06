Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Hoher Schaden nach Vorfahrtsverletzung

Donaueschingen (ots)

Am Montagnachmittag hat eine Autofahrerin an der Einmündung des Schluchwegs in die Adolf-Kolping-Straße einem anderen Wagen die Vorfahrt genommen. Die 80-jährige Fahrerin kam aus dem Schluchweg. Den von rechts kommenden Suzuki übersah sie beim Abbiegen. An ihrem Mercedes und dem Suzuki des 28-jährigen Suzukifahrers entstand ein Schaden von insgesamt 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell